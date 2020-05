SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, proseguono le riaperture in Riviera seppur parziali.

Con ordinanza sindacale, è stata disposta la riapertura dei mercatini comunali coperti che vendono prodotti alimentari, piante e fiori. Si tratta della struttura di viale De Gasperi e di quelle che vendono prodotti ittici di viale Marinai d’Italia (zona porto) e di via La Spezia, chiusi dal 13 marzo.

La riapertura delle attività è condizionata al rispetto di precise prescrizioni come, ad esempio, la sanificazione dei locali prima di ogni giornata di lavoro, la creazione di percorsi volti ad evitare che i clienti si avvicinino troppo tra loro già dall’esterno delle strutture, la presenza massima di due operatori di vendita per ciascun box dotati di guanti e mascherine, l’ingresso contemporaneo di clienti, che dovranno anch’essi essere dotati di mascherine, in numero non superiore a quello dei box per ciascun percorso, la disponibilità di soluzioni per la disinfezione delle mani.

Il provvedimento è valido fino a domenica 17 maggio.

