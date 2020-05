AVVISO AL SINDACO PIUNTI: vorremmo invitare in questa rubrica anche i consiglieri di maggioranza, giunta compresa. Visti i precedenti rifiuti chiediamo la Vostra accettazione. Basta un “ok” con un messaggio al numero 388 6595011. Grazie.

SAN BENEDETTO – L’intervista video a Giorgio De Vecchis sul tema “Il futuro è alle porte” è soltanto la prima di una lunga serie con la quale vogliamo provare, partendo da lontano, ad aiutare i cittadini ad andare al voto con più consapevolezza.

Lo scopo è far conoscere meglio i componenti del consiglio comunale sambenedettese, chi sono, cosa hanno fatto nell’ultimo quadriennio, se ritengono di essere stati utili e perché. Se intendono ricandidarsi e perché.

Insomma il mio intento è quello di riempire i prossimi consigli comunali con persone (tutte) in grado di contribuire alla crescita della città, senza gregari che servono soltanto per il ciclismo, non per amministrare una città. Il ruolo del consigliere comunale è importante ed ogni componente deve avere personalità e capacità nel rispetto della fiducia che i cittadini hanno loro concesso.

Detto questo, ecco Giorgio De Vecchis. Ho fatto con lui una chiacchierata che mi auguro risulti utile allo scopo prefisso.

L’intervista scritta potete trovarla nel prossimo numero del settimanale che tornerà ad uscire presso le edicole.

Il prossimo ospite sarà Domenica Pellei di Udc Popolari San Benedetto

