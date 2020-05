Qui tutte le notizie di ieri, 6 maggio

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 7 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 215.858, con un incremento rispetto a ieri di 1.401 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 89.624, con una decrescita di 1.904 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.311 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri.

15.174 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 595 pazienti rispetto a ieri.

73.139 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 274 e portano il totale a 29.958. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 96.276, con un incremento di 3.031 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 32.015 in Lombardia, 14.469 in Piemonte, 8.011 in Emilia-Romagna, 6.534 in Veneto, 4.716 in Toscana, 3.248 in Liguria, 4.348 nel Lazio, 3.247 nelle Marche, 2.800 in Puglia, 2.139 in Campania, 2.127 in Sicilia, 1.770 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Trento, 927 in Friuli Venezia Giulia, 633 in Calabria, 583 in Sardegna, 551 nella Provincia autonoma di Bolzano, 170 in Molise, 155 in Basilicata*, 141 in Umbria e 130 in Valle d’Aosta.

*La Regione Basilicata informa che, a seguito di ulteriori verifiche, ha ridotto di 16 unità il numero dei casi totali.

ORE 18.40 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Sei i decessi nella nostra regione registrati nelle ultime 24 ore. Fra questi un 89enne di Campofilone con pregresse patologie, come gli altri cinque deceduti, ricoverato al Madonna del Soccorso a San Benedetto. E’ la quattordicesima vittima del Piceno. In totale, da inizio emergenza, sono 954 le vittime nelle Marche.

Di seguito il report completo GORESarancio07052020_18

ORE 18.30 Covid-19, Abruzzo: 25 casi su 1157 test. Zero contagi in provincia di Teramo

ORE 18 Serie C, campionato finito. In B Monza, Reggina e Vicenza. Blocco retrocessioni e ripescaggi dalla D

ORE 17.30 Dal 18 maggio si potrà tornare a celebrare e seguire le messe in chiesa. Firmato protocollo Regione-Cei

ORE 15.30 “Now / Everywhere teatro, musica e danza possibili (adesso)”, la rassegna online di Amat Marche

ORE 15 Riapre a Centobuchi l’Ecosportello: “Necessario indossare mascherina e igienizzarsi le mani”

ORE 14.30 Cgil Ascoli-Fermo: “Mariani mette le mani avanti, conosce la realtà di imprese picene e fermane”

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Un contagio in più nel Piceno nelle ultime 24 ore. Da inizio emergenza i casi sono 286 in provincia.

Di seguito il report completo provincia per provincia GORESgiallo07052020_12

ORE 13 San Benedetto: via libera per i mercatini coperti che vendono alimenti, piante e fiori

ORE 12.30 Chiude la corsia est del lungomare a San Benedetto per due domeniche: “Isola pedonale per attività motoria”

ORE 11.30 Rapina una tabaccheria con la mascherina anti-Covid: nei guai malvivente

ORE 11 AGGIORNAMENTO DATI MARCHE

Si conferma il dato importante di una percentuale di tamponi positivi inferiore al 3% (2,5% per la precisione), una sorta di soglia di sicurezza per verificare la diffusione del virus.

Anche la crescita percentuale dei nuovi contagiati sul totale si mantiene abbondantemente inferiore all’1% giornaliero, precisamente 0,5%.

ORE 9.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore dei 1.232 tamponi analizzati 31 sono risultati positivi nella nostra regione.

Di seguito il report GORESblu07052020_9

ORE 9 Covid-19, indagine della Cna: i dati del Piceno. “Preoccupati ma si esorcizza disperazione. Notte fonda da marzo a maggio”

