ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nuovi sviluppi sul fatto di sangue avvenuto domenica 3 maggio lungo la costa teramana ai danni di una persona, rimasta gravemente ferita da un’arma da taglio e da un oggetto contundente da una donna e da un uomo originari del Teramano.

Sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi i responsabili dell’accoltellamento avvenuto, appunto, a Roseto degli Abruzzi, ai danni di un 38enne rosetano.

Le accurate indagini svolte dai militari dell’Arma hanno ricostruito puntualmente i fatti avvenuti. Gli approfondimenti portati a termine hanno consentito di rubricare a carico dei due indagati il più grave reato di tentato omicidio aggravato dall’uso delle armi e dei futili motivi.

L’agguato è scaturito dal furto, da parte della vittima, di una fiala di metadone e di una somma di denaro alla donna, che con il compagno ha così deciso di organizzare la spedizione punitiva. La vittima era stata accoltellata più volte e colpito da una mazza da Baseball finendo in ospedale, ricoverato in prognosi riservata.

AGGIORNAMENTO Il ferito attualmente è in coma farmacologico. Permane la prognosi riservata ma al momento i sanitari ritengono che non versi in imminente pericolo di vita. Alla base dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere vi è il pericolo di reiterazione del reato e la pericolosità dei due arrestati

