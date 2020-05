SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Lo struggente video della città vuota in un video realizzato per la Polizia Municipale: facciamo in modo che queste immagini rimangano solo un triste ricordo”.

Così il Comune di San Benedetto del Tronto presenta il filmato, il 6 maggio, della Riviera ai tempi dell’emergenza Coronavirus.

Riprese effettuate dai Vigili Urbani.

Il filmato diffuso dal Comune

