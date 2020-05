Lettera inviata al sindaco Piunti: “Monitorare cosa avverrà in questi giorni e, per evitare una concentrazione di persone non in linea con le attuali misure di sicurezza vigenti, impedire l’accesso al litorale”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Chiediamo di emanare specifiche misure a livello comunale che possano prevedere un eventuale divieto di accesso alle spiagge nei giorni festivi e pre-festivi, come d’altronde prudentemente stabilito, a partire dal 18 maggio prossimo, anche nel capoluogo della nostra Regione”: è questa la richiesta del Comitato di Quartiere di Sant’Antonio, il più esteso e popolato di San Benedetto, all’Amministrazione Comunale.

“Chiediamo che lungo le spiagge della nostra città a partire dal 4 maggio venga adottato da parte delle istituzioni comunali preposte uno specifico e monitorato controllo” scrive il comitato, facendo riferimento alle misure di contenimento dell’infezione Covid-19 previste nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio per la cosiddetta “Fase 2”.

“Temiamo, infatti, che a seguito della scelta decretata dal Presidente della Giunta della Regione Marche con ordinanza numero 27 del 30 aprile, con cui a partire dal 4 maggio sono consentite le passeggiate, svolte in maniera individuale, sulle spiagge, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19, si possa generare nei fatti lungo i nostri litorali un afflusso di persone non in linea con le attuali misure di sicurezza vigenti, in particolar modo durante i giorni festivi e prefestivi”.

