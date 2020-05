Qui tutte le notizie di ieri, 4 maggio

ORE 20.30 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 5 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 213.013, con un incremento rispetto a ieri di 1.075 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con una decrescita di 1.513 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.427 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 52 pazienti rispetto a ieri. 16.270 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri. 80.770 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 236 e portano il totale a 29.315. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 85.231, con un incremento di 2.352 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.092 in Lombardia, 15.323 in Piemonte, 8.681 in Emilia-Romagna, 7.116 in Veneto, 5.190 in Toscana, 3.427 in Liguria, 4.370 nel Lazio, 3.219 nelle Marche, 2.530 in Campania, 1.041 nella Provincia autonoma di Trento, 2.939 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 984 in Friuli Venezia Giulia, 1.809 in Abruzzo, 612 nella Provincia autonoma di Bolzano, 176 in Umbria, 642 in Sardegna, 110 in Valle d’Aosta, 650 in Calabria, 177 in Basilicata e 177 in Molise.

ORE 20 Fase 2, bus nelle Marche: “Ripristino 60/70% servizi”. Regole per passeggeri e addetti

ORE 19.30 Covid-19, Fase 2: “cartoline” dal centro storico di Ascoli e dalla Salaria

ORE 19.15 Turismo stagionale, Cgil: “Rifondiamolo su basi etiche e sane. Serve tavolo di confronto”

ORE 19 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Sette decessi nelle ultime 24 ore fra cui un sambenedettese di 88 anni, con pregresse patologie: era ricoverato al Madonna del Soccorso. E’ la tredicesima vittima del Piceno, in totale nelle Marche sono 943.

Di seguito il report completo GORESarancio05052020_18

ORE 18.30 Coronavirus, Abruzzo: 25 nuovi casi su 882 test. Ancora zero contagi nel Teramano

ORE 18.15 Il messaggio di Piunti in spiaggia: “Siete i benvenuti, mi appello al vostro senso di responsabilità”

ORE 18 Sacra Famiglia, oltre 600 pacchi a 500 famiglie: “12 mila euro in alimenti e 2400 in buoni alimentari”

ORE 15.30 Cna Picena: “C’è soddisfazione per la ripartenza degli artigiani”

ORE 15 Offida, Massa: “Nessun medico è positivo al Covid”. Riaprono mercati contadino e settimanale (solo alimentari)

ORE 14.30 Cupra, mascherine obbligatorie anche negli spazi all’aperto

ORE 14 Spiagge affollate, lungomare invaso a Porto Sant’Elpidio. Il sindaco: “Un disastro, valuterò chiusure”

ORE 13.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nel Piceno un contagio in più nelle ultime 24 ore. Da inizio emergenza i casi positivi nella nostra provincia sono 285 secondo il Gores.

Queste le differenze rispetto a ieri: Piceno +1, Fermo +2, Macerata +8, Ancona +1, Pesaro +15, extraregione +2

Di seguito il report goresgiallo5maggio

ORE 12 Intrappolati nel confine: “I miei cari nelle Marche e non posso vederli ma posso girare tutto l’Abruzzo”

ORE 11 Cia Agricoltori: “A causa del Coronavirus non si trova manodopera”

ORE 10 APPROFONDIMENTO DATI GORES

Fortunatamente il dato di ieri, 4 maggio, era alterato – come successivamente specificato dalla Regione Marche – da analisi di tamponi relativi ai giorni precedenti.

Così oggi, 5 maggio, si torna al percorso abituale delle ultime settimane: la percentuale dei tamponi positivi scende abbondantemente al di sotto del 3% (2,4%) mentre la crescita dei positivi sul totale è dello 0,5%

ORE 9.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Sono 29 i campioni positivi sui 1.207 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore nella nostra regione.

Di seguito il report completo GORESblu05052020_9

ORE 9 Quartiere Sant’Antonio: “Chiudere spiagge di sabato e domenica se c’è rischio di troppi visitatori”

