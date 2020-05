DOCU-VIDEO Discreto il “ritorno” alla frequentazione della spiaggia e del lungomare, soprattutto in contrasto con il periodo del lockdown. Si rivedono i giovani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fine del lockdown, inizio della Fase 2, e una bella giornata di sole: gli ingredienti per il cocktail c’erano tutti e difatti i sambenedettesi, ma probabilmente anche alcuni cittadini dell’hinterland, ne hanno approfittato per la prima passeggiata al mare o sul lungomare.

Numero discreto, distanze per lo più rispettate, e un discreto numero di giovani i quali, va detto, prima di questa data erano diventati quasi invisibili, più di adulti e anziani che comunque avevano qualche occasione, magari obbligata, per uscire (lavoro, spese alimentari, controlli sanitari).

Nel video, registrato attorno alle 17.30 in parte in spiaggia in parte sul lungomare di San Benedetto, testimoniamo l’avvio della Fase 2, informiamo dell’avvenuto cambiamento rispetto agli spazi vuoti dei nostri precedenti servizi.

