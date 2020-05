GROTTAMMARE – Primo giorno di fase 2 a Grottammare.

Il lungomare e la spiaggia della zona sud della città, nella mattinata del 4 maggio, sono sicuramente più popolati del solito.

Come mostrano le foto e il video, c’è qualcuno a passeggio in strada e sul bagnasciuga. Stessa situazione, ovviamente, anche sul lungomare nord e in piazza Kursaal. Anche l’area Tesino era riaperta al pubblico. Chiusa, invece, la pista ciclopedonale con Cupra Marittima.

La nostra diretta Facebook e di seguito gli scatti mattutini

4 maggio 2020, lungomare sud di Grottammare Gepostet von Riviera Oggi am Montag, 4. Mai 2020

