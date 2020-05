In queste ore la Protezione Civile sta verificando gli elenchi per programmare la consegna a quelle famiglie che non sono state ancora raggiunte

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Terminato il primo giro di distribuzione delle mascherine ai nuclei familiari residenti in Città, in queste ore la Protezione civile sta verificando gli elenchi per programmare la consegna a quelle famiglie che non sono state ancora raggiunte. Ricordiamo che è prevista la consegna di due mascherine per nucleo familiare e che i volontari, che indossano la divisa del Corpo, non entrano nelle abitazioni ma lasciano il materiale nelle cassette postali”.

Così il Comune di San Benedetto del Tronto in una nota il 4 maggio.

