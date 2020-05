SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per i corsi di formazione di II livello per adulti (ex serale) all’IPSIA “A. Guastaferro”: una grande opportunità per chi vuole riqualificarsi, trovare una nuova occupazione o semplicemente conseguire il tanto agognato diploma ‘sfuggito’ in gioventù.

A partire dal prossimo settembre chiunque sia maggiorenne e abbia conseguito la licenza media potrà frequentare gratuitamente le lezioni degli indirizzi “Manutenzione” o “Moda” in orario pomeridiano/serale dal lunedì al venerdì, con un impegno che varia a seconda del livello di conoscenze ed esperienze di ciascun partecipante.

Questo percorso, in conformità al Nuovo Regolamento per i Corsi di Istruzione per Adulti, ha un monte ore pari al 70% dei corsi diurni. Le lezioni sono articolate in tre periodi didattici: il primo periodo è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio del percorso dell’Istituto Professionale; il secondo è volto all’acquisizione della certificazione propedeutica all’ammissione all’ultimo anno; infine il terzo periodo è indirizzato all’acquisizione del diploma di Stato finale che consentirà di svolgere l’attività di meccanico o di tecnico delle produzioni industriali nel settore moda.

Il partecipante, dopo essersi iscritto, effettuerà un colloquio conoscitivo on line con la referente del progetto che successivamente, insieme ad una commissione costituita ad hoc, valuterà i crediti formali, gli anni di scuola superiore seguiti, i corsi effettuati, le certificazioni, le qualifiche ed i crediti informali come le esperienze lavorative, gli studi personali, e le competenze.

L’obiettivo di tale indagine preliminare è infatti quello di ridurre le ore di frequenza ed eliminare moduli di studio o anche intere discipline per creare un piano individualizzato, e stringere un “Patto formativo individuale” con la commissione stessa rispondendo alle effettive esigenze formative di ogni iscritto. La durata del corso non è dunque uguale per tutti gli studenti e dipende dalle esperienze maturate in passato.

Per informazioni e modulistica si può contattare la segreteria didattica dell’IPSIA “A. Guastaferro” allo 0735.780525 o allo ‎+39 366 211 2587 (per la durata dell’emergenza Coronavirus), o in alternativa visitare il sito della scuola all’indirizzo https://www.ipsia.edu.it/index.php/corsi-per-adulti

