TERAMO – Accertamenti per contrastare il contagio da Coronavirus e non solo in provincia di Teramo in questi giorni.

167 sono state le persone controllate e di queste una è stata sanzionata per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Una pattuglia, impegnata in un posto di controllo sempre sulla Strada Statale 16, ha contestato ad un giovane fermato e controllato a bordo del proprio veicolo, la detenzione per uso personale di marijuana. A seguito di perquisizione domiciliare la sostanza è stata trovata anche a casa sua.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.