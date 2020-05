Le previsioni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto per questo fine settimana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questo fine settimana sarà caratterizzato da condizioni metereologiche variabili. A partire da sabato, avremo nubi compatte e rovesci di debole intensità, mentre nella giornata di domenica il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con piovaschi intermittenti. Di seguito previsioni e temperature di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Occhi puntati anche a lunedì 4: in quel giorno terminano le misure più restrittive relative alla quarantena da coronavirus, e ad esempio nelle Marche si potrà tornare a passeggiare anche in spiaggia, pur a distanza e senza soste (vietato insomma prendere il sole). La massima per lunedì dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 gradi.

Ascoli Piceno: Sabato 2 maggio pioggia e schiarite, minima 14°, massima 22°. Domenica 3 maggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con deboli piogge previste nel pomeriggio, minima 11°, massima 21°.

San Benedetto del Tronto: Sabato 2 maggio pioggia e schiarite, minima 15°, massima 21°. Domenica 3 maggio cielo sereno o poco nuvoloso, minima 12°, massima 20°.

