GROTTAMMARE – “L’area sportiva dedicata al Calisthenics, sul parto verde a nord del torrente Tesino, è aperta? Sì è aperta. Essendo una struttura non dedicata al gioco per i bambini non deve essere chiusa obbligatoriamente”.

Così il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, il primo maggio: “Considerata l’utilità della stessa per l’attività sportiva, che abbiamo potuto verificare sin dal giorno della inaugurazione, abbiamo preferito consentirne l’uso. Essa sarà recintata: potranno accedere ad essa due persone alla volta, per un uso continuativo di massimo 5 minuti. Se non avessimo introdotto quest’ultimo limite, qualcuno avrebbe potuto monopolizzarla. Ovviamente, vanno rigorosamente rispettate le distanze interpersonali”.

Il primo cittadino aggiunge: “Per semplicità abbiamo predisposto una mappa dei parchi e dei giardini presenti sul territorio, con le indicazioni di apertura e chiusura. Come potete vedere, anche se non tutti gli spazi sono stati riaperti, ogni quartiere avrà un’area verde per iniziare nuovamente un po’ di vita all’aperto”.

Riapre anche il cimitero, come annuncia appunto Piergallini: “Nella prossima comunicazione vi informerò anche sulla riapertura del Civico Cimitero. Da lunedì 4 maggio, infatti, potremo tornare a portare un fiore, una preghiera o un pensiero ai nostri defunti”.

