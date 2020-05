“Non deve impedire però di vivere la Festa come occasione per rafforzare i sentimenti di coesione sociale e solidarietà”, scrive Il sindaco di San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO – Il sindaco Piunti: “Sarà un Primo Maggio del tutto particolare, quello del 2020, dal sapore amaro perché della festa avrà ben poco.

Questo non deve impedire di vivere la Festa come occasione per rafforzare i sentimenti di coesione sociale e solidarietà: mai come oggi siamo veramente tutti “sulla stessa barca”, nel senso che ogni nostro gesto ha ricadute rilevanti per la comunità.

Il Primo Maggio è la festa del lavoro e dei lavoratori: quale modo migliore per onorarla che attenerci alle regole per, ad esempio, tutelare la salute di chi lavora esponendosi continuamente a rischi o per impedire che gli ospedali tornino a riempirsi caricando di altri enormi compiti chi ci lavora?

Questo doloroso cammino non è ancora concluso ma, mentre si intravede la meta finale, è già ora di chiederci come ci arriveremo. La rinascita passerà prioritariamente per la capacità di offrire ad ognuno la possibilità di procurarsi i mezzi per sostenere sé e la propria famiglia”

