RIPATRANSONE – Si terrà venerdì primo maggio, alle ore 10, la Virtual Criterium 508, la versione virtuale non competitiva della storica corsa ciclistica di Ripatransone che assegna il Trofeo “Cavallo di Fuoco”.

L’iniziativa è organizzata dagli Avis Bikers dei Colli Ripani, associazione sportiva di Ripatransone che dal 2018 valorizza ciclismo ed eccellenze del territorio. L’evento è gratuito ed ha l’obiettivo di promuovere l’aggregazione e condividere la passione per lo sport, in un periodo in cui l’emergenza socio-sanitaria del Coronavirus non consente ai tanti appassionati di praticare attività all’aria aperta.

La Virtual Criterium 508, sponsorizzata da Cantina dei Colli Ripani, si renderà possibile grazie a Bkool, simulatore ciclistico digitale tra i più popolari sul mercato. Per partecipare sarà necessario essere in possesso di un rullo interattivo adatto alle sessioni di allenamento online.

Tutte le informazioni sulle modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione www.avisbikerscolliripani.it.

