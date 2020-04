I musicisti polacchi furono ospiti del Centro Studi d’Eccellenza “Accademia Risorgimento” in occasione dell’evento “Giovani e musicisti in Riviera”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un pensiero solidale e molto gradito è quello pervenuto via web dai giovani musicisti dell’orchestra polacca di Zgorzelec che, nel luglio scorso, furono ospiti del Centro Studi d’Eccellenza “Accademia Risorgimento” di San Benedetto del Tronto in occasione dell’evento “Giovani e musicisti in Riviera” patrocinato dal Comune.

La Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów con il direttore Dominik Levit ha eseguito il famoso brano “Despacito” citando la città di San Benedetto del Tronto per ricordare i bellissimi momenti trascorsi nella Riviera delle Palme e trasmettere un po’ di ottimismo in questo periodo difficile.

Il video è anche su YouTube a questo indirizzo https://bit.ly/2W3Eq0B

