SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “I servizi comunali via web che stiamo dedicando ai bambini della città e ai loro genitori hanno avuto finora un buon riscontro e per questo abbiamo deciso di proseguire anche a maggio questa particolare esperienza”.

Lo annuncia l’assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni che ricorda quanto il Comune stia facendo in questo campo per aiutare le famiglie a trascorrere in modo intelligente e creativo questo periodo di quarantena.

Le ludoteche comunali offrono sulla loro pagina Facebook un appuntamento settimanale dal titolo “#Digiovedì la ludoteca…da te”: ogni giovedì, appunto, con il coordinamento pedagogico comunale, continueranno ad essere pubblicati dei video con mirati messaggi educativi animati da un’operatrice della cooperativa “Veritatis Splendor” in compagnia della mascotte “Orsetto Teddy”. Ogni appuntamento si conclude con l’invito a condividere sulla pagina facebook una foto del disegno o di un altro prodotto realizzato dai partecipanti.

Su piattaforma gratuita Skype, invece, continueranno i corsi, realizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, tenuti dall’associazione “Il Melograno” che normalmente opera presso il “Centro per le famiglie” di via San Martino”. Dedicati a donne in gravidanza e neo mamme, i corsi si svolgono con classi virtuali a numero chiuso, per cui è necessaria la prenotazione. I prossimi appuntamenti avranno per tema “S.O.S. Allattamento” con partenza il 28 aprile e “Sono pronto mangiamo!” a partire da mercoledì 6 maggio.

Per info e prenotazioni: telefono 371 4918717 – pagina Facebook “Il Melograno San Benedetto del Tronto”

