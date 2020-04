GROTTAMMARE – Nella serata del 26 aprile il Premier Giuseppe Conte ha parlato agli italiani facendo il punto della situazione attuale nel Paese e dei provvedimenti che verranno adottati tra una settimana.

Tra le misure ci saranno sicuramente alcune modifiche sugli spostamenti da comune a comune con qualche “libertà” in più, come per esempio raggiungere i familiari e verranno riaperte aree verdi e spazi pubblici con gestioni per evitare assembramenti. Ma tutto ciò dal 4 maggio, quando scatterà la fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Fino al 3 valgono ancora le misure anti-Covid della fase 1 e sono ripresi, anche in questo inizio di settimana, i controlli lungo la costa e l’entroterra per i provvedimenti attualmente in vigore.

A Grottammare sono stati effettuati una decina di accertamenti ed è stato sanzionato un sambenedettese per spostamento ritenuto non valido.

