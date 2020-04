Tra gli italiani intervistati all’estero, anche due sambenedettesi: Anna Trobbiani che vive a Zanzibar e Vittorio Perotti da New York

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il giro del mondo al tempo del Coronavirus.

Il nostro concittadino Luigi Maria Perotti ha realizzato un video per Rai italia, per raccontare attraverso le testimonianze degli italiani all’estero come altri paesi stanno vivendo l’emergenza Coronavirus.

Si parte dalla Cina, dove tutto è iniziato per passare all’India, gli emirati arabi, Zanzibar, San Paolo in Brasile, fino ad arrivare a New York

Tra gli intervistati, due sambenedettesi: Anna Trobbiani che vive a Zanzibar e Vittorio Perotti da New York.

Buona visione.

