ORE 16.30 San Benedetto, “task force” a distanza per supporti e sostegni sociali ai cittadini

ORE 16 Grottammare, buoni spesa per 446 famiglie. In 310 dichiarano riduzione reddito

ORE 15.45 Parrucchieri ed estetiste insorgono: “A giugno non arriviamo, è una condanna a morte. Situazione finanziaria grave”

ORE 15.30 Sondaggio: “Fase 2. Sei d’accordo con le misure decise da Conte?”

ORE 15 Persone con demenza, a San Benedetto un aiuto a distanza

ORE 14.45 “Psiche in Comune”, conferenze e incontri sul Web dal 30 aprile

ORE 14.30 DATI GORES I positivi per provincia: Ancona 1799 (+3), Pesaro 2438 (+10), Macerata 999 (+1), Fermo 423 (zero), Ascoli 279 (zero), extra regione 189 (+1).

Di seguito il report odierno completo GORESgiallo27042020_12

ORE 13.30 Covid-19, coppia multata per un bagno in mare a San Benedetto: “Pensavamo di poterlo fare”

ORE 13 Covid-19: domenica di denunce nel Piceno, ben dieci. Una ventina le sanzioni

ORE 12.30 Proseguono i controlli anti-Covid in Riviera, anche le sanzioni

ORE 12 Sport di squadra dal 18 maggio. Spadafora gela il calcio: “Nulla è scontato”. Le parole del Ministro

ORE 11 Cna Fita Marche e Cna Picena: “Taxi e trasporto: da #iorestoacasa a #iorestoapiedi?”

ORE 10.50 Ascoli, al via la distribuzione delle mascherine. 45 mila dispositivi per i cittadini

ORE 10.45 Vino, ecco i dati Vinitaly-Nomisma: il lockdown ha frenato i consumi. Il ‘dopo’ sarà come ‘prima’ per l’80% dei consumatori

ORE 10.40 Coronavirus, 2 mila mascherine per l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto

ORE 10.30 ELABORAZIONE DATI GORES Era addirittura dal 1° marzo, proprio al nascere dell’epidemia delle Marche, che nella regione non si registrava un numero assoluto di positivi accertati così basso (16 oggi, 10 allora, ma su appena 36 tamponi analizzati). Un dato molto importante e che dimostra ancora una volta come nelle Marche le misure di contenimento abbiano dato un risultato importante, e – statistiche alla mano – più netto che in altre regioni.

Così la percentuale di nuovi positivi sul totale scende al livello minimo: 0,3%.

Torna a scendere anche la percentuale di tamponi positivi sul totale: 3,1% terzo miglior dato dopo il 2,6% del 24 aprile e il 2,5% del 22.

L’unico dato meno positivo è il numero di tamponi analizzati, sceso a 510 e meno della metà rispetto a quello registrato giornalmente nella scorsa settimana, anche se potrebbero aver influito la festa del 25 aprile e la domenica.

ORE 10.15 “Il giro del mondo al tempo del Coronavirus”, il video di Luigi Maria Perotti per Rai Italia

ORE 10 DATI GORES MARCHE Solo 16 i positivi accertati nelle ultime 24 ore, dato più basso da inizio marzo. Totale tamponi analizzati 510. Totale positivi 6127.

Qui il Pdf completo GORESblu27042020_9

