Due le multe a San Benedetto, in generale traffico veicolare quasi assente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fine settimana, coinciso con il 25 aprile, è ormai giunto al termine nel Piceno.

Sia ieri che oggi, 26 aprile, sono proseguiti i controlli anti-Coronavirus da parte di Forze dell’Ordine e Polizia Municipale sul territorio.

Le misure adottate per contrastare il contagio del Covid-19 sono valide fino al 3 maggio e stasera, alle 20.20, il Premier Giuseppe Conte sarà in video-conferenza per fornire dettagli e indicazioni sulla fase 2 dell’emergenza. Si attendono, quindi, modifiche allo spostamento da Comune a Comune e anche su aree verdi, parchi e spiagge attualmente chiuse.

Il bilancio odierno, intanto, a San Benedetto vede 74 controlli effettuati dalla Polizia Municipale con ritiro di autocertificazioni e accertamenti su 56 esercizi commerciali. Due le multe elevate per spostamento non giustificato.

In generale il traffico veicolare è risultato davvero scarso questa domenica in Riviera e non solo.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.