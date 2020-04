SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “59 controlli con ritiro di autocertificazioni e 153 esercizi commerciali ispezionati. Un verbale per spostamento non giustificato. Un verbale ad un esercizio commerciale aperto nonostante ordinanza di chiusura regionale per il 25 aprile”.

Questo è il bollettino di oggi della Polizia Municipale a San Benedetto.

Più di 200 accertamenti e due multe.

I controlli anti-Coronavirus proseguiranno anche nei prossimi giorni.

