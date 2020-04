SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa di Nicola Baiocchi e Rosaria Falco del “Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso” circa un possibile spostamento dell’Unità di Psichiatria all’ospedale Mazzoni di Ascoli. In fondo la copia di una lettera della Cgil inviata all’Area Vasta 5 sullo stesso tema.

Alcuni giorni fa la Vicepresidente della Regione Anna Casini – la stessa che, ad ogni occasione, non ricorda di aver detto che “a San Benedetto la Rianimazione non esiste” – ci ha accusato di fare una “polemica sterile” e di “creare malessere negli operatori con affermazioni assolutamente prive di fondamento” perché il Comitato aveva affermato, tra l’altro, di temere il trasferimento ad Ascoli della Psichiatria del nostro ospedale.

Purtroppo per la smemorata signora Casini ci giunge notizia di un documento inviato proprio ieri all’Area Vasta 5 dalla Cgil nel quale si legge che “qualcuno vorrebbe trasferire ad Ascoli tutto il reparto, nonostante le recenti dichiarazioni del Direttore dell’Area Vasta 5 e delle Istituzioni regionali”, delle quali la signora Casini dovrebbe far parte (ma forse non lo ricorda).

Allora chiediamo alla signora Casini e a tutti i suoi sostenitori se anche alla Cgil rivolgerà l’accusa di “creare malessere negli operatori con affermazioni assolutamente prive di fondamento” oppure se cominciano ad essere molti, troppi, gli interlocutori che nutrono gli stessi fondati timori, compresa una buona parte dello stesso Partito Democratico.

La signora ha affermato pubblicamente che lei “ci mette la faccia” e che la Regione parla per atti. Bene, la signora dovrebbe placare le ansie del Comitato e, sembra, quelle della Cgil e di molti altri, affermando che niente di tutto questo è vero, che non esiste alcuna volontà da parte della Direzione Sanitaria ascolana (badi bene ascolana, la stessa del medico a casa di notte dell’Utic di San Benedetto), di attivare una reperibilità notturna per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc come sostiene la Cgil)? Oppure la vuole buttare in cagnara ancora una volta urlando al campanilismo?

