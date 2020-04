SCORRI L’ARTICOLO PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE IN ORDINE CRONOLOGICO

ORE 19.20 DATI GORES MARCHE Sono 5 i decessi odierni per Covid-19 registrati nella Regione Marche. Tre cittadini di Pesaro, uno di Fano, uno di Macerata. Soltanto uno non aveva patologie pregresse. Il numero, di per sé comunque sempre tragico, è però in forte contrazione rispetto alla fase più acuta del contagio nelle Marche, quando si raggiunsero cifre attorno ai 30 decessi giornalieri. In tutto le vittime accertate sono 879.

ORE 18.30 PROTEZIONE CIVILE Ad oggi, 25 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri.

21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri.

82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, con un incremento di 2.622 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.473 in Lombardia, 12.347 in Emilia-Romagna, 15.502 in Piemonte, 9.432 in Veneto, 6.146 in Toscana, 3.433 in Liguria, 3.272 nelle Marche, 4.561 nel Lazio, 2.935 in Campania, 1.744 nella Provincia autonoma di Trento, 2.919 in Puglia, 1.084 in Friuli Venezia Giulia, 2.272 in Sicilia, 2.061 in Abruzzo, 1.035 nella Provincia autonoma di Bolzano, 297 in Umbria, 794 in Sardegna, 811 in Calabria, 313 in Valle d’Aosta, 218 in Basilicata e 198 in Molise.

ORE 13.30 DATI GORES MARCHE

Giornata dunque di andamento lento per il contagio Covid-19 nelle Marche. La provincia di Ascoli registra ancora una volta un solo caso positivo (276 in tutto) mentre rallentano fortemente sia Pesaro che Ancona, le due province più colpite.

Ancona 1789 (+4), Pesaro 2411 (+10), Macerata 985 (+9), Fermo 416 (+4), Piceno 276 (+1), extra regione 181 (+2).

Qui il Pdf completo GORESgiallo25042020_12

ORE 10.20 ELABORAZIONE DATI GORES

I numeri odierni fanno rientrare la leggera varianza di ieri all’interno di una tendenza alla riduzione comunque costante. In numero assoluto, i 30 positivi accertati sono il secondo valore minore registrato dallo scorso 3 marzo.

Anche la percentuale di tamponi positivi (2,6%) è la seconda più bassa dopo il dato di due giorni fa, mentre l’incremento dei nuovi positivi sul totale torna allo 0,5%, il livello minimo registrato. Mentre i tamponi analizzati sono ormai stabilmente sopra i mille al giorno.

ORE 9.45 VIDEO DELLA SPIAGGIA DI SAN BENEDETTO In altre occasioni il 25 Aprile, festa della Liberazione, è anche la giornata che avvia ufficialmente la stagione balneare. Invece spiaggia e lungomare di San Benedetto oggi erano così

Buon 25 Aprile e Festa della Liberazione da San Benedetto del Tronto Gepostet von Riviera Oggi am Freitag, 24. April 2020

ORE 9.30 DATI GORES MARCHE Sono 30 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore su 1143 analizzati. Si tratta del secondo numero più basso dallo scorso 3 marzo, quando però i tamponi analizzati erano molti meno.

Il totale dei contagiati è 6058. Qui il Pdf completo GORESblu25042020_9

Presto tutte le notizie e approfondimenti.

