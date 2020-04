SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora una giornata di controlli, quella del 24 aprile, in Riviera per il rispetto delle misure emanate per contrastare il contagio del Coronavirus.

A San Benedetto monitorati i passaggi e i negozi dalla Polizia Municipale.

Sono stati effettuati dai Vigili Urbani circa 212 controlli con ritiro di autocertificazioni e accertamenti su 56 esercizi commerciali.

Elevata una multa per spostamento non consentito.

