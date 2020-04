SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 25 aprile Franco Mellozzi e Luciana Massi festeggeranno le nozze di diamante.

Franco e Luciana si sono infatti sposati il 25 aprile 1960. Dalla loro unione sono nati i figli Emidio (dipendente presso un’azienda di telecomunicazioni) e Massimo (Sostituto Commissario della Polizia di Stato).

Franco, da sempre grande tifoso della Sambenedettese, ha svolto la professione di falegname per varie piccole imprese e per circa 30 anni ha lavorato nell’ambito portuale di San Benedetto del Tronto. Luciana, dopo aver frequentato una scuola di “cucito”, ha svolto la professione di sarta, inizialmente a domicilio e successivamente per la storica azienda di jeans “Pooh”.

In attesa di poter festeggiare tutti insieme questo importante traguardo, familiari, parenti e amici vogliono far arrivare a Franco e Luciana i migliori auguri di buon anniversario.

