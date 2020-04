SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 24 aprile in Riviera.

Incidente stradale a San Benedetto, un 81enne è finito sotto le cure dei sanitari dopo essere stato colpito da un mezzo in transito che non si sarebbe fermato a prestare soccorso secondo le prime indiscrezioni, indagini in corso da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi.

E’ accaduto sulla Statale 16 vicino via Risorgimento.

L’anziano è stato soccorso dal personale sanitario del 118, giunto in ambulanza.

