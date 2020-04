SCORRI IN BASSO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

ORE 20.45 Edilizia e Coronavirus, Stefano Violoni: “Tre mosse per ripartire”

ORE 20.30 Giuseppe Conte: “Recovery Fund per i paesi più colpiti dalla crisi. Progressi impensabili in Europa”

ORE 20.15 Giuseppe Conte, conferenza stampa in diretta: “Progressi impensabili in Europa”

ORE 20 Controlli anti-Coronavirus in Riviera, due multe a Cupra e San Benedetto

ORE 19.30 Covid-19, monitoraggio delle situazioni di disagio economico nel Piceno

ORE 19 DATI GORES DECESSI MARCHE Sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche per Covid-19, il numero più basso da molte settimane a questa parte. A questi, tuttavia, vanno aggiunti altre tre morti a causa del Covid-19 avvenute nei giorni scorsi ma accertate solo oggi.

4 le vittime dell’Anconetano, 3 del Maceratese e 1 del Pesarese.

Fino ad ora i decessi sono stati 865, di cui 536 uomini e 329 donne. Età media 80,1, con patologie pregresse 94,6%.

467 morti nel Pesarese, 185 ad Ancona, 111 a Macerata, 62 a Fermo, 8 extra regione.

ORE 19 Covid-19, Abruzzo: 52 nuovi casi su 1234 test. Quattro decessi, in totale 280

ORE 18.45 Cassa integrazione, nelle Marche quasi 14 mila domande per oltre 36 mila lavoratori

ORE 18.30 PROTEZIONE CIVILE Ad oggi, 23 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.848, con un decremento di 851 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.267 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 117 pazienti rispetto a ieri.

22.871 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 934 pazienti rispetto a ieri.

81.710 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 464 e portano il totale a 25.549. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 57.576, con un incremento di 3.033 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.873 in Lombardia, 12.845 in Emilia-Romagna, 15.152 in Piemonte, 9.925 in Veneto, 6.171 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.486 nel Lazio, 2.978 in Campania, 1.871 nella Provincia autonoma di Trento, 2.936 in Puglia, 1.135 in Friuli Venezia Giulia, 2.301 in Sicilia, 2.100 in Abruzzo, 1.494 nella Provincia autonoma di Bolzano, 355 in Umbria, 817 in Sardegna, 823 in Calabria, 463 in Valle d’Aosta, 229 in Basilicata e 198 in Molise.

ORE 18.30 Terapia Intensiva dimezzata: meno della metà di ricoverati rispetto al 31 marzo

ORE 16.30 Poste Italiane, il nuovo piano di aperture degli uffici nel Piceno

ORE 16.20 “Astronave Bertolaso Hospital”: 84 posti per reggere la “seconda onda” e centinaia di ricoverati?

ORE 16.15 “Ieri Partigiani, oggi Antifascisti”, Alessandro Barbero in diretta Facebook il 25 aprile. Ad Offida, invece, commemorazione via Web

ORE 16 “Lavoratrici delle mense scolastiche senza versamenti per la cassa integrazione: intervengano i Comuni”

ORE 15.30 “Provvedimenti per il settore dei Pubblici Esercizi”, Calabresi scrive lettera a Ceriscioli

ORE 15 “La stagione estiva si farà” ma si attendono regole: distanze, sicurezza, ingressi, controlli

ORE 14.30 Festa della Liberazione, a San Benedetto una “mini” cerimonia il 25 aprile

ORE 14 Festa della Liberazione, a San Benedetto una “mini” cerimonia il 25 aprile

ORE 13.30 Parcheggi blu: gratis per i residenti sul lungomare e zone limitrofe

ORE 13 DATI GORES Piceno 274 positivi (+1 rispetto a ieri), Fermo 402 (+3), Macerata 956 (+10), Ancona 1768 (+4), Pesaro 2374 (+8), extra regione 178 (+2).

ORE 10.30 Covid-19, sotto sequestro oltre 4500 confezioni di liquido igienizzante non idoneo. Tre denunce

ORE 10.20 ELABORAZIONE DATI GORES

Dopo un periodo di lenta ma costante discesa i dati odierni segnalano una importante e decisa contrazione dell’epidemia accertata nelle Marche. Analizziamola con i quattro indicatori di base:

a) Il numero assoluto dei positivi accertati è il più basso almeno dai primissimi giorni di marzo (28).

b) L’incremento percentuale dei nuovi positivi sul totale per la prima volta scende a 0,5%.

c) Il numero di tamponi analizzati è il terzo in assoluto (1130).

d) La percentuale di tamponi risultati positivi è la più bassa di sempre e per la prima volta si scende al di sotto del 3% (2,5%).

ORE 9.30 DATI GORES MARCHE Il Gores comunica che i tamponi positivi delle ultime 24 ore sono 28 su 1130. Totale positivi 5.952.

