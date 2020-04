Stavolta hanno donato guanti, mascherine e tute all’ospedale “Madonan del Soccorso”. Nei giorni scorsi avevano donato materiale sanitario a non vedenti e disabili dell’Officina dei sensi e all’ospedale di Fermo. Per complessivi seimila euro.

SAN BENEDETTO – Continuano le buone azioni delle nostre aziende. Per esempio quella dei vongolari del Covopi che hanno consegnato alla direttrice sanitaria dell’ospedale di San Benedetto 300 tute monouso, 400 paia di guanti e circa mille mascherine a norma.

Altri materiali sanitari il Covopi li donati al centro di riabilitazione per non vedenti e disabili sensoriali di Ascoli Piceno “Officina dei sensi”. Nel complesso, compresa la donazione fatta all’ospedale di Fermo e agli ambulatori di Porto San Giorgio, il Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto ha donato alla sanità delle due province oltre sei mila euro.

