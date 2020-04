Ecco i nomi di chi ha partecipato alla raccolta fondi che ha permesso questo strumento importante per l’emergenza Covid-19

MONTEPRANDONE – “Ecco l’ecografo di ultima generazione donato dalla comunità di Monteprandone agli operatori dell’Ospedale Madonna del Soccorso”.

Così in una nota il 22 aprile, il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi: “E’ stato consegnato nella giornata del 21 aprile alla Direzione dell’Area Vasta 5 e oggi è già funzionante e operativo presso il nosocomio sambenedettese”.

Il primo cittadino aggiunge: “Grazie al direttore Cesare Milani, al Primario di Emergenza-Urgenza Giusi Petrelli, alla dottoressa Roberta Isopi e tutti gli operatori sanitari per il lavoro che svolgono ogni giorno”.

Il sindaco conclude: “Ringrazio le parrocchie, le associazioni e le aziende che, insieme al Comune, hanno contribuito alla raccolta fondi per acquistare uno strumento molto utile per monitorare il danno polmonare in pazienti affetti da Covid-19.

Parrocchia Regina Pacis

Parrocchia Sacro Cuore

Parrocchia San Nicolò di Bari

Confraternita della Pietà e della Morte

Confraternita del SS. Sacramento

Comitato Sant’Antonio

Comitato San Cirino

Associazione Avis Monteprandone

Associazione Carnevale e Quant’Altro

Associazione Castrum Prandonis

Associazione Le Due Porte

Associazione Proloco Monteprandone

Associazione San Giacomo della Marca

Asd Atletico Centobuchi

Asd Calcio Cento

Asd Centobuchi MP 1972

Asd Futsal Prandone

Asd HC Monteprandone

Asd Magnitudo 18.0

Asd Monteprandone

Asd Nuova Podistica Centobuchi

Asd One Tennis Club

Ssd Vis Centobuchi

Eurocedibe

Il Conte Villa Prandone

INIM Electronics Srl

Servizi Distribuzione Srl

Grazie davvero a tutti”.

