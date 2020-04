Uno spazio social dove pubblicare le foto della città deserte in questo periodo particolare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una pagina Facebook dedicata a San Benedetto “ai tempi del Covid-19“: l’idea è di Pierluigi Alessandrini, tra l’altro figlio dello storico fotografo di Porto d’Ascoli Amedeo. Pierluigi, da sempre appassionato di foto storiche di San Benedetto e più in particolare di Porto d’Ascoli ha pensato di aprire una pagina chiamata via Covid-19 San Benedetto, come se fosse un indirizzo.

“L’idea è di creare una Memoria visiva condivisa della nostra città in questi giorni di isolamento. Chiunque volesse può postare direttamentenella pagina immagini delle vie di San Benedetto, da San Filippo Neri alla Sentina, indicandone il nome, logicamente con responsabilità”. Con la speranza di tornare presto a goderci la nostra splendida città, aspettiamo i vostri scatti.

