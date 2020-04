COLONNELLA – Un contributo per ringraziare tutti i lavoratori che hanno garantito il loro impegno anche durante l’emergenza legata al virus Sars CoV-2.

La ditta Straccia Packaging srl ha deciso di erogare a tutti i dipendenti un premio in busta paga. La famiglia Straccia, da sempre attenta a valorizzare il lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di dare un riconoscimento a tutti i collaboratori che, nonostante il periodo di incertezza e preoccupazione, hanno dimostrato grande professionalità e impegno garantendo una presenza costante nell’azienda.

“La filiera del packaging è un settore strategico a supporto delle azienda alimentari, farmaceutiche e chimiche del Paese. Questo rende ancora più importante e prezioso il contributo di uomini e donne che lavorano con noi, consentendoci di rispondere pienamente e con tempestività alle richieste del mercato – spiega la famiglia Straccia – I lavoratori sono da sempre un fattore chiave per lo sviluppo della nostra azienda a livello nazionale e internazionale. A loro va la nostra gratitudine per l’impegno e la passione per l’azienda”.

Il contributo sarà erogato attraverso buoni spesa nel mese di aprile.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.