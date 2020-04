NERETO – Dall’inizio del maltempo, che dalla giornata di ieri 21 aprile ha interessato l’intero territorio provinciale, i vigili del fuoco di Teramo hanno effettuato circa 20 interventi.

Il vento e la pioggia hanno colpito diversi comuni della provincia e in particolare della costa, provocando la caduta di alberi e rami, il crollo di elementi di fabbricati e incidenti stradali.

Un intervento effettuato da una squadra di vigili del fuoco di Nereto, per il crollo del tetto di un fabbricato in un aggregato nel centro di Nereto. A causa del crollo, una porzione della copertura, insieme al cornicione e alla grondaia, sono caduti sul marciapiede e su via Roma, strada che immette in piazza Cavour. Fortunatamente in quel momento la strada era deserta e pertanto non sono rimaste coinvolte persone o autovetture. I vigili del fuoco hanno chiuso il tratto di strada interessato dal crollo e bloccato l’accesso ad un cortile sul retro del fabbricato. Il Sindaco di Nereto si è recato sul posto per verificare la situazione e valutare l’esigenza di garantire la sistemazione ad un nucleo familiare residente nel fabbricato contiguo a quello interessato dal crollo.

