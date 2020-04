SEGUI LA DIRETTA SCORRI IN BASSO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

ORE 19.15 PROTEZIONE CIVILE ITALIA Sono 534 i nuovi decessi (ieri 454), 24.648 in totale. I contagi totali sono 183.957 (2.729 , ieri +2256). Attualmente sono 107.709 i positivi (-528 ieri -20) di cui 2.471 (ieri 2.537) in terapia intensiva (-102), i guariti sono 51.600 (+2.723, ieri +1.822). I nuovi dati ufficiali pubblicati oggi sul sito della Protezione Civile.

I casi attualmente positivi sono 33.978 in Lombardia, 13.244 in Emilia-Romagna, 14.811 in Piemonte, 10.077 in Veneto, 6.622 in Toscana, 3.463 in Liguria, 3.218 nelle Marche, 4.402 nel Lazio, 2.946 in Campania, 1.909 nella Provincia autonoma di Trento, 2.812 in Puglia, 1.322 in Friuli Venezia Giulia, 2.259 in Sicilia, 2.067 in Abruzzo, 1.536 nella Provincia autonoma di Bolzano, 407 in Umbria, 837 in Sardegna, 819 in Calabria, 522 in Valle d’Aosta, 245 in Basilicata e 213 in Molise

ORE 18.45 Coronavirus, Abruzzo: 55 nuovi casi su 1151 tamponi. Otto decessi, in totale sono 271

ORE 18.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Undici decessi nelle ultime 24 ore in regione. Il numero delle vittime in totale sale a 845.

ORE 18 Mascherine gratuite per quarantenni a Monteprandone, il 22 aprile la distribuzione

ORE 17.30 San Benedetto, il supermercato Fanini dona il 10% del fatturato alle famiglie in difficoltà

ORE 17.20 “Per noi disabili ci sono delle informazioni sulla Fase 2 o resteremo nell’oblio?”

ORE 17.15 Roche consegna reagente: saranno 14 mila tamponi possibili dal 24 aprile

ORE 17 Castel di Lama, Cinaglia: “FC19, un contratto a termine in cui slitta la fruizione del bene acquistato”

ORE 16.45 Maffei: Covid Hospital, l’emergenza non può significare che “vale tutto”

ORE 16.30 Sei “Big” del Cinema e della Tv leggono favole ai ragazzi di ‘Centimetro Zero’ a Spinetoli

ORE 16 Covid-19, nelle Marche 58 infermieri dall’Albania per case di riposo e strutture residenziali

ORE 15.30 Covid-19, una guarigione a Venarotta. Salvi: “Notizia che ci riempie di gioia”

ORE 15.15 Conte in diretta dal Senato

ORE 15 I numeri di terapia intensiva e semi-intensiva nelle Marche

ORE 14.30 San Benedetto, due mascherine gratuite per famiglia. Dal 23 aprile la distribuzione

ORE 14 DATI GORES Ancora “zero positivi” nel Piceno, che si è fermato ormai da giorni a quota 271 positivi. E’ invece la provincia di Ancona quella che fa registrare l’aumento massimo odierno nelle Marche: 1760 positivi, 23 in più rispetto a ieri. Pesaro 2347 (+14), Macerata 932 (+10), Fermo 395 (+4).

ORE 13.45 Grottammare, donazione da PepsiCo Italia: beni e alimenti per famiglie in difficoltà

ORE 13.30 “Salviamo il commercio a San Benedetto”: meno parcheggi blu, task force, affitti, pedonalizzazione, stop nuovi negozi

ORE 13 “Balneazione, attendiamo indicazioni. Piunti garantisce per proroga al 2033”

ORE 12.45 Covid-19, Pomili: “Emergenza sociale, a Grottammare nessuno resterà solo”

ORE 12.30 “Terzo settore in rete per l’emergenza Covid-19”, tutte le info

ORE 12 Carnevale di Ascoli 2020, i nomi dei vincitori il 23 aprile. Premiazione “virtuale” su Facebook

ORE 11.45 Ludoteche a domicilio con attività online a Grottammare

ORE 11.30 Conte: Non possiamo abbandonare la linea della massima cautela

ORE 11 Coronavirus, donazioni importanti per il Potes 118 dell’ospedale di San Benedetto

ORE 10.30 Coronavirus, il bilancio della Croce Rossa di Ascoli dopo un mese di “Task Force”

ORE 10.15 Anche nel Piceno la convenzione tra carabinieri e Poste Italiane, militari consegnano pensione agli anziani

ORE 10 ELABORAZIONE DATI GORES

Si conferma e quindi consolida la tendenza in atto da ormai due settimane.

Il numero di nuovi contagiati accertati nelle Marche oscilla da tempo attorno a 50 (oggi 51).

L’incremento dei nuovi contagiati oscilla leggermente al di sotto dell’1% giornaliero (0,9%).

Il numero di tamponi è anche oggi superiore a mille (1084).

La percentuale di tamponi analizzati positivi è inferiore al 5% (4,7% oggi).

ORE 9.40 DATI GORES Inizia la nostra diretta e anche oggi nelle Marche si conferma la tendenza ormai delle ultime due settimane: 51 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore su 1084 analizzati. Il totale dei positivi nella regione è di 5877.

