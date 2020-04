SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I servizi di vigilanza sul territorio per contrastare il contagio del Coronavirus non avvengono soltanto sulla “terraferma”.

I controlli anti-Covid vengono effettuati anche sulle spiagge e in mare. Il 20 aprile, dal Reparto Aeronavale delle Fiamme Gialle (Ancona e San Benedetto), hanno diffuso un primo report.

L’azione viene svolta lungo tutta la linea di costa e sul mare territoriale su cui affaccia la regione Marche con proiezione esterna

nell’alto mare.

Lo sforzo operativo giornaliero posto in essere, condotto soprattutto con i mezzi navali in dotazione al Reparto, si è concretizzato nell’esecuzione di ben 89 crociere operative, effettuate dalle vedette e guardacoste in dotazione per la sorveglianza delle acque adiacenti le spiagge ed i natanti presenti in mare, che hanno portato al controllo di 107 persone e ad elevare nove verbali amministrativi, nonché alla denuncia penale per due soggetti.

Le sanzioni amministrative, che prevedono fino ad un massimo di 3 mila euro, sono state inflitte poiché le persone controllate non avevano rispettato le misure di contenimento imposte, necessarie per ridurre le possibilità di trasmissione del contagio.

Tre casi sono quelli scaturiti dal pattugliamento in mare: il primo fa riferimento ad un controllo eseguito dalla vedetta che ha individuato un uomo il quale, senza preoccuparsi delle norme di contenimento emanate e dei relativi divieti (superabili solo da comprovate esigenze lavorative, d’urgenza, di necessità o per motivi di salute) aveva raggiunto in auto la baia di Portonovo e stava andando in windsurf.

Un secondo al controllo di un signore in canoa che, inottemperante ai divieti, pagaiava al largo di Palombina.

Altro episodio si è verificato durante le trascorse festività pasquali nell’area della riserva naturale della Sentina, a San Benedetto del Tronto. La vedetta del Corpo in navigazione lungo costa ha notato un uomo sulla battigia che, accortosi di essere stato individuato, ha

cercato inutilmente di dileguarsi nella macchia, dove è stato fermato da una pattuglia in auto fatta confluire per il controllo in ausilio con la Polizia.

