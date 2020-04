Sanzionate 18 persone su 543 negli ultimi giorni. Gommoni in mare e persone in spiagge, segnalazione giunta dai cittadini: nel primo caso erano finanzieri, nel secondo gli individui avevano l’autorizzazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dalla Regione giungono dati confortanti inerenti all’epidemia da Covid-19 ma l’attenzione delle autorità rimane alta e l’invito a non abbassare la guardia è costante.

Per questo ancora controlli, intensificati, nel Piceno da parte delle Forze dell’Ordine in questo fine settimana per impedire alle persone di andarsene in giro senza motivazione valida come previsto dalle norme anti-Coronavirus.

La Polizia di Stato ha utilizzato anche un elicottero dell’11° Reparto Volo che ha sorvolato il litorale che unisce Cupra Marittima con Grottammare e San Benedetto del Tronto, in modo da coordinare meglio gli equipaggi del Commissariato cittadino e del Reparto Prevenzione Crimine, giunto dall’Abruzzo per rinforzare il dispositivo a reticolo predisposto dalla Questura di Ascoli Piceno.

Il territorio provinciale è stato scandagliato dalle montagne al mare, tant’è che nelle ultime 48 ore la Polizia di Stato ha controllato 543 persone, sanzionandone 18. La percentuale dei rimasti impigliati nella rete è stata bassa, del 3%, a conferma del senso civico che caratterizza le comunità del Piceno.

Numerose le segnalazioni giunte ai numeri del pronto intervento, puntualmente riscontrate da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali e provinciale, oltre che dalla Guardia Costiera, in un gioco di squadra coordinato dalla Prefettura di Ascoli Piceno.

Alcune segnalazioni giunte in Questura sono state errate, ecco le più eclatanti.

E’ stato dato l’allarme non solo per tre persone che camminavano in riva al mare, ma anche per alcuni gommoni in avvicinamento alla costa.

Nel primo caso i tre sono stati circondati da una motovedetta delle Fiamme Gialle e da due poliziotti del Commissariato di San Benedetto del Tronto, scesi a piedi sulla battigia, mentre dall’alto l’elicottero sorvegliava la scena. L’allarme è rientrato, perché i poliziotti hanno verificato la documentazione esibita dai tre, che potevano stare lì per motivi di lavoro.

Falso allarme anche per i gommoni poiché a bordo c’erano alcuni finanzieri che stavano navigando sotto costa.

