RIPATRANSONE – Le manifestazioni connesse all’Ottava di Pasqua, festività clou della città di Ripatransone in onore della Madonna di San Giovanni, sono state da tempo annullate in virtù dell’emergenza Coronavirus ma la passione dei ripani per il Cavallo di Fuoco verrà celebrata “virtualmente” in diretta streaming.

Da una partnership tra i canali turistici ufficiali Visit Ripatransone e www.cavallodifuoco.com nasce l’idea di trasmettere le immagini dell’edizione 2015 dello spettacolo pirotecnico Patrimonio d’Italia per la Tradizione, evocando ciò che alla stessa ora si sarebbe svolto dal vivo nelle Piazze Ascanio Condivi e Giacomo Matteotti del Belvedere del Piceno. L’iniziativa si lega al forte attaccamento dei ripani nei confronti dell’evento pirotecnico simbolo della propria Città e vuole offrire un’occasione per rinsaldare il profondo senso di unità che questo genera.

Lo streaming sarà attivo a partire dalle ore 21.30 di domenica 19 aprile sulla Pagina Facebook Visit Ripatransone e sul Canale YouTube Visit Ripatransone, verrà inoltre ricondiviso sui profili ufficiali del Cavallo di Fuoco.

