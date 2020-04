CUPRA MARITTIMA – Una sorpresa in questa ennesima domenica di lockdown a causa del coronavirus. Attorno alle ore 10 un cerbiatto è stato avvistato in via Raoul Taffetani nella zona nord di Cupra Marittima.

Probabilmente attratto fin sulla costa a causa della riduzione dei movimenti (catturato in un video di un minuto, corre per la via dove non transitano automobili), non è il primo caso che si rileva di animali che si riappropriano di spazi dove la presenza umana si è ridotta a causa delle misure di contenimento degli spostamenti a seguito del coronavirus.

