Uno spostamento ritenuto non valido, per questo è scattata la multa della Municipale

GROTTAMMARE – Nella tarda mattinata del 19 aprile è stato fermato a Grottammare, in zona Ascolani, uno scooterista dai Vigili Urbani.

La persona in questione, proveniente da San Benedetto, ha affermato di voler andare a fare spesa in un supermercato. Uno spostamento ritenuto “non valido” secondo le norme anti-Coronavirus, emanate per contrastare il contagio. Inoltre non aveva con sé l’autocertificazione.

I Vigili Urbani hanno, quindi, deciso di sanzionare l’individuo per non aver rispettato le misure restrittive valide, al momento, fino al 3 maggio.

