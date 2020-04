GROTTAMMARE – Non solo sanzioni lungo la costa ma anche rispetto delle misure adottate per contrastare il contagio del Coronavirus.

A Grottammare ci giungono immagini di una città praticamente deserta nella mattinata del 19 aprile.

Una domenica primaverile dal sapore estivo che comunque non fa registrare, al momento, persone in transito a piedi o in auto.

Uno scenario che, sicuramente, sarebbe stato ben diverso senza l’emergenza Covid-19.

Quasi vuote le strade ma anche il lungomare e le spiagge come testimoniano le foto giunte in redazione.

La maggior parte dei cittadini rispetta il ‘lockdown’ ed è importante farlo almeno fino al 3 maggio. Dalla Regione giungono dati confortanti ma ciò non deve far abbassare la guardia.

Ed infatti proseguono anche oggi i controlli della Municipale e delle Forze dell’Ordine.

In borghese e in divisa.

