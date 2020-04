SEGUI LA DIRETTA SCORRI IN BASSO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

Qui la diretta di ieri, sabato 18 aprile

ORE 14.40 DATI GORES Dati contagi provinciali: Pesaro 2312 (+19 su ieri) Ancona 1718 (+16) Macerata 914 (+8) Fermo 384 (+3) Ascoli 271 (come ieri) extra regione 170 (+2).

Coronavirus DIRETTA Piceno zero contagi. Fermo +3, Macerata +8, Ancona +16, Pesaro +19

ORE 12.45 Sap Ascoli: “Quattro plexiglass da utilizzare alla Questura, alla Polstrada e al Commissariato di San Benedetto”

ORE 12.30 Fioravanti: “Ad Ascoli due mascherine per famiglia”. Il 20 aprile riunione del Coc per la distribuzione

ORE 12.15 Dall’Abruzzo a San Benedetto per fare spesa: sanzionati due 20enni

ORE 12 “Ci sono gommoni in mare” ma erano finanzieri. Falso allarme a San Benedetto. “Persone in spiaggia” ma avevano l’autorizzazione per lavori, altro allarme falso in Riviera

ORE 11.45 Covid-19: controlli nel Piceno, anche con l’elicottero. Tante chiamate ma anche falsi allarmi

ORE 11.30 Cavallo di Fuoco in “streaming”, l’edizione ripana del 2015 su Internet

ORE 11.15 Un cerbiatto tutto solo sulla Statale 16 a Cupra, guarda il filmato

ORE 11 Voleva fare spesa in un altro Comune, sanzionato sambenedettese

ORE 10.30 Grottammare rispetta il lockdown: lungomare, spiagge e strade deserte questa domenica

ORE 10.15 “Pedonalizzare vie e piazze per far lavorare in sicurezza bar e ristorantini a San Benedetto”

ORE 10 ELABORAZIONI DATI GORES

Domenica 19 che conferma e anzi rafforza una settimana dove nelle Marche (con molta più nettezza rispetto ad altre regioni del centro-nord) la diffusione del contagio si è fortemente rallentata e le misure di contenimento hanno dimostrato di funzionare. Ricordiamo che i comportamenti attuali dovranno essere mantenuti almeno fino al 3 di maggio.

Ecco i quattro indicatori base che analizziamo coi dati del mattino:

a) numero totale di positivi: oggi sono stati 48, il secondo dato più basso in assoluto dai primi giorni di marzo, quando l’epidemia era in fase di inizio;

b) numero totale di tamponi analizzato, per il quarto giorno consecutivo sopra le mille unità e il quarto in assoluto.

c) il rapporto tra tamponi positivi e analizzati, per il secondo giorno consecutivo al di sotto del 5% (4,4%) e secondo più basso in assoluto dopo il dato di sabato.

d) la crescita percentuale dei nuovi contagi sul totale al giorno prima. Nelle Marche per il secondo giorno consecutivo è stata dello 0,8%. Per comprendere questo dato vi diamo quelli di altre regioni particolarmente interessate dall’epidemia relative a sabato 18 (elaborazione da dati de IlSole24Ore): in Emilia Romagna +1,6%, in Lombardia +1,94%, in Piemonte +3,34%, Veneto +2,07%.

ORE 9.30 DATI GORES Sono 48 i positivi accertati nelle Marche nelle ultime 24 ore, su 1086 tamponi analizzati. Il totale dei contagiati al Covid-19 sale a 5769

