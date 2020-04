Fermata un’auto con a bordo tre persone: due erano autorizzate con certificazione ad andare a Ripatransone ma la terza no

GROTTAMMARE – Altra sanzione lungo la costa nella giornata del 18 aprile.

Sempre a Grottammare, altra multa elevata dalla Polizia Municipale: è stata fermata un’auto con a bordo tre persone proveniente da Porto Sant’Elpidio e diretta a Ripatransone per motivi di lavoro.

Due di loro erano autorizzate con certificazione per andare, appunto, a lavorare ma una terza no.

Il tipo in questione si è giustificato con i Vigili Urbani dicendo che era lì con loro per compagnia ma la multa è scattata ugualmente per assenza di certificazione.

