Punto della situazione sull’emergenza alimentare e quesiti per il primo cittadino di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il parroco della chiesa Sacra Famiglia di San Benedetto dopo una settimana fa il punto della situazione sull’emergenza alimentare ringraziando l’amministrazione che ha colto l’appello.

Don Francesco Ciabattoni presenta tre domande al sindaco Pasqualino Piunti, a favore dei cittadini: “Cosa si fa in più per l’emergenza economica, alimentare e per le mascherine?”

Ecco il suo filmato

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.