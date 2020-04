Inoltre Sergio Provezza e Massimiliano Agrigni della Pizzeria Riva del Sole hanno donato alla Protezione Civile varie pizze come ringraziamento e riconoscimento per il lavoro che stanno svolgendo

CUPRA MARITTIMA – La solidarietà prosegue ed è sempre la benvenuta nel Piceno.

Dalla Cina a Cupra Marittima, sono arrivate in dono 500 mascherine chirurgiche. Il sindaco Alessio Piersimoni ha dichiarato: “Grazie al Comitato Donazione Vento di Levante”.

Il primo cittadino, inoltre, ha diffuso una nota del Comitato: “Gentile Sindaco, condividiamo con lei e la sua comunità un piccolo video realizzato dal nostro Comitato in cui alcuni bambini e ragazzi che hanno fatto una donazione, al grido di ” Yidali Jiayou! ” (Forza Italia!), inviano un saluto e un incoraggiamento agli amici italiani in difficoltà, a dimostrazione del grande affetto che il popolo cinese ha nei confronti dell’Italia e degli italiani”.

Piersimoni ha inoltre ringraziato altri cittadini cuprensi per gesti di generosità molto graditi: “Ringrazio anche Sergio Provezza che in collaborazione con Massimiliano Agrigni della Pizzeria Riva del Sole hanno donato alla Protezione Civile della pizza come ringraziamento e riconoscimento per il lavoro che stanno svolgendo”.

