Polizia Municipale in azione

GROTTAMMARE – Arriva, lungo la costa, la seconda sanzione di giornata, oggi 18 aprile, per non aver rispettato le misure in atto a contrastare il contagio da Coronavirus.

A Grottammare altra multa effettuata dalla Polizia Municipale: una persona è stata sorpresa dai Vigili Urbani a passeggiare in spiaggia nonostante il divieto come previsto dalle norme anti-Covid.

Gli agenti, dopo gli accertamenti di rito, hanno provveduto a sanzionare il “trasgressore”.

