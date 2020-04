MARTINSICURO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 18 aprile, dell’Assessore al Bilancio e alle Finanze del Comune di Martinsicuro, Alduino Tommolini.

La Giunta Comunale del Comune di Martinsicuro ha approvato in data odierna 17 aprile 2020, con apposita delibera, due importanti misure che tengono conto della difficile e senza precedenti nella storia della nostra Città, situazione in atto. Si è deciso così:

La sospensione delle rate relative alle rateazioni di tutti gli accertamenti relativi ai tributi comunali scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 30 giugno 2020, con spostamento delle rate sospese in coda al piano di rateazione esistente. Così facendo le rate sospese vengono spostate alla fine del piano di scadenze inizialmente stabilito, così da non gravare sui cittadini in questo oggettivo momento di difficoltà generale.

La sospensione della 2° rata Tosap temporanea, in scadenza al 30 aprile 2020, per i mercati settimanali e giornalieri di Martinsicuro e Villa Rosa, che sarà successivamente ricalcolata dall’ufficio competente in relazione alle giornate di effettiva occupazione del suolo pubblico. Questa decisione è stata presa per dare ossigeno alle attività che, in queste settimane, sono rimaste chiuse e non hanno potuto lavorare.

Si tratta di un primo provvedimento preso per rinviare alcuni pagamenti che, in questa fase, sarebbe stato estremamente difficile rispettare, tenuto conto che tanti cittadini, senza lavoro o in cassa integrazione, non avrebbero avuto la normale liquidità per onorare puntualmente i propri impegni.

Possiamo assicurare, sin da ora, che verranno presi ulteriori provvedimenti in tal senso, nella consapevolezza che come Amministrazione comunale faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per aiutare e venire incontro alle esigenze della cittadinanza ed affrontare così nella maniera più serena possibile sia l’attuale drammatica situazione che la prossima fase di ripresa.

