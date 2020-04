SCORRI LE NOTIZIE VERSO IL BASSO PER GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

ORE 19 Cesare Milani: “L’ospedale di San Benedetto tornerà alle funzioni originarie appena finita l’emergenza”

ORE 18.45 Covid-19, l’aiuto dell’Isc Folignano-Maltignano: stampante 3D all’Unicam per i dispositivi

ORE 18.30 Gli amministratori di Appignano donano dispositivi di protezione a “Piceno Soccorso”

ORE 18.15 Sciapichetti difende Fiera Hospital: “Parleranno i fatti”. Intanto gli chiediamo numeri e documenti

ORE 18 COMUNICATO PROTEZIONE CIVILE Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi 18 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.771 con un incremento di 809 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.733 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 79 pazienti rispetto a ieri. 25.007 persone sono ricoverati con sintomi, con un decremento di 779 pazienti rispetto a ieri. 80.031 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 482, e portano il totale a 23.227. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 44.927, con un incremento di 2.200 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431 in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.

ORE 18 DATI GORES MARCHE Sono 7 i decessi registrati nella Regione Marche nelle ultime 24 ore, un numero in forte riduzione rispetto ai giorni precedenti. A questi si aggiungono anche 5 vittime la cui certezza della positività si è avuta soltanto oggi. Il più giovane deceduto aveva 54 anni: era di Fano e aveva patologie pregresse.

In totale i morti per Covid-19 nelle Marche sono 807: 439 a Pesaro, 174 ad Ancona, 115 a Macerata, 61 a Fermo, 11 ad Ascoli, 7 extra regione.

L’età media è 79,9 anni, il 94,3% aveva patologie pregresse.

ORE 18 Buoni spesa ad Ascoli, secondo avviso: domande tra 20 e 21 aprile

ORE 17.30 Covid-19, una guarigione a Massignano. Romani: “Splendida notizia ma non abbassiamo la guardia”

ORE 17 Grottammare, accompagna amici al lavoro: multato dalla Municipale

ORE 16.30 Riconoscimento economico ai sanitari Covid-19, nella Marche 20 milioni: “Grazie ai nostri angeli”

ORE 16 Future Covid-19 a Castel Di Lama, Bochicchio “Buoni acquisto per far ripartire l’economia”

ORE 15.30 Don Francesco a Piunti: “Tre domande e un grazie”. Punto sull’emergenza alimentare

ORE 15 Covid-19, sesto caso a Cupra. Piersimoni: “Nuovo contagiato era già in quarantena”

ORE 14.30 Terapia Intensiva, -178 posti letto occupati. Si sono liberati due “Fiera Hospital”, altro che “picco”

ORE 13.30 DATI GORES Ascoli +3 positivi, Fermo +2, Macerata +11, Ancona +16, Pesaro +16 rispetto a ieri. Di seguito i numeri per provincia ad oggi. Qui il Pdf Report_schema_sintetico_monitoraggio_agg_18aprile2020

ORE 13 Coronavirus, oltre 20 sanzioni nel Piceno nelle ultime 48 ore. Sei denunce per altri reati

ORE 12.30 Maffei a Bertolaso: “Alla Fiera Hospital discorso da colonizzatore, uso arrogante di un articolo di Science”

ORE 12.15 Acquasanta, mascherine gratuite per tutti i cittadini: “Distribuzione dal 19 aprile”

ORE 12 500 mascherine a Cupra dalla Cina. Piersimoni: “Grazie al Comitato Donazione Vento di Levante”

ORE 11.45 In spiaggia nonostante il divieto, altra multa a Grottammare

ORE 11.30 “Un ospedale nuovo non serve, basta e avanza il Mazzoni di Ascoli. I soldi, causa pandemia, sono finiti”

ORE 11.15 Martinsicuro, sospese rate su tutti i tributi comunali e seconda rata Tosap per mercati settimanali e giornalieri

ORE 11 ELABORAZIONI GORES

I dati odierni confermano e anzi rafforzano la tendenza degli ultimi giorni consistente in un rallentamento complessivo del contagio covid-19 nella Regione Marche. Nel pomeriggio analizzeremo i dati su scala provinciale. Evidentemente le misure di contenimento nelle Marche stanno dando pieno effetto.

1) Oggi si è registrata il più basso rapporto di sempre tra tamponi positivi e totali, per la prima volta al di sotto del 5% (4,1% per la precisione) segnale di una maggiore difficoltà a trovare nuovi positivi.

2) In termini assoluti la cifra di nuovi positivi, 53, è la seconda più bassa dall’8 marzo scorso.

3) In termini percentuali l’incremento di nuovi positivi, pari a 0,9% sul totale, è il secondo più basso dall’inizio dell’epidemia e inferiore a quello che si sta registrando nelle regioni del Nord.

4) Si segnala il nuovo record regionale di tamponi analizzati in un giorno (1283).

ORE 10 DATI GORES Sono 53 i positivi accertati nelle Marche nelle ultime 24 ore, su 1283 tamponi. Il totale positivi è di 5721.

Qui il Pdf del Gores GORESblu18042020_9

ORE 9 Controlli anti-Coronavirus, sanzionata sambenedettese a Grottammare

