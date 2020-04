SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una comunicazione molto confortante in Riviera.

Il Comune di San Benedetto ha ricevuto nella mattinata del 17 aprile la comunicazione da parte dell’Asur che tutti i tamponi eseguiti sul personale e sugli ospiti del Centro sociale “Primavera” hanno dato esito negativo.

“E’ una notizia che ci riempie il cuore di gioia – dice l’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni – soprattutto se pensiamo a quanto è accaduto e sta accadendo in strutture simili del Nord Italia. Questo risultato moltiplicherà i nostri sforzi per preservare con tutti i dispositivi e gli accorgimenti necessari la salute di ospiti e operatori della cooperativa La Picena ai quali va la nostra gratitudine per lo splendido lavoro che stanno facendo”.

