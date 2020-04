ACQUAVIVA PICENA – “L’amministrazione comunale ha deciso di implementare il numero delle mascherine ordinate, in modo da poterne consegnare almeno una per nucleo famigliare”.

Così in una nota il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti, il 17 aprile: “Questa mattina verranno ritirate le prime mille mascherine”.

Il primo cittadino aggiunge: “Non è necessario prenotarsi per ricevere la mascherina né recarsi in Comune in quanto provvederà il Comune stesso alla consegna”.

